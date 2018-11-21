Minik Öğrenciler Yüzme Öğreniyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:14



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:14

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Vanlı öğrenciler yüzme öğreniyor.Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Van'daki ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yüzme eğitimleri verilmeye başlandı. Van'da start alan çalışma çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme antrenörleri nezdinde minik öğrenciler yüzme öğrenmeye başladı. 3 dönem halinde sürecek olan çalışma kapsamında öğrenciler, yüzme antrenörleri eşliğinde eğitim alacak. Haftanın belirli günlerinde farklı seanslar şeklinde yapılacak çalışma, 20 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.Olimpik Yüzme Havuzunu Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir ile birlikte ziyaret eden İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, çalışma kapsamında Van ilinde ilk etapta 3 ayrı periyotta yaklaşık 2 bin öğrenciye yüzme eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyledi. Söz konusu çalışma ile fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Atlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.Uzman yüzücü antrenörler eşliğinde bu çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir ise, "Her çocuğun yüzme bilmesi amacıyla bu proje hayata geçirildi. Bu projenin önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" dedi.Farklı seanslar şeklinde yapılan çalışmada yüzme antrenörleri tarafından çocuklara ayak çalışması, havuza uyum dersi, havuz tanıtımı, suda nefes alışverişi, materyallerle yüzme, suda ilerleme, yüz üstü ve sırt üstü suda ilerleme, kolların kullanışı, dirsek alışverişi gibi eğitimler veriliyor. - VAN