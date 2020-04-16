Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Minik öğrencilerden "23 Nisan'da balkonlardayız" çağrısı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde minik öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "23 Nisan'da balkonlardayız" çağrısı yaptı.

16.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:43
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde minik öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "23 Nisan'da balkonlardayız" çağrısı yaptı.
Mithat Paşa İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Meral Öktem ile birlikte 23 Nisan videosu hazırlamaya karar verdi.
Velilerin de desteğiyle öğrenciler giydikleri Atatürk ve Türk bayraklı tişörtlerle arkadaşlarını 23 Nisan'da balkonlara davet etti.
Hazırlanan video daha sonra okul tarafından paylaşıldı. Minik öğrencilerden ’23 Nisan’da balkonlardayız’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Mithat Paşa, İskenderun, 23 Nisan, Hatay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››Minik öğrencilerden '23 Nisan'da balkonlardayız' çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:02: Edirne'de salgınla mücadelede kapıcılar ve yöneticiler de etkin rol alacak - Haber 14:01: Halk Ekmek yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı - Haber 14:00: Çocuklarıyla taburcu olan aileler, alkışlarla uğurlandı - Haber 14:00: Konya Beyşehir'de, 1 mahalledeki karantina süresi uzatıldı - Haber 14:00: Erdemli'de korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi