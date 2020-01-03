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Minik öğrencilerden anlamlı bağış

Şehit Polis Demet Sezen Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek bağışla topladıkları tıbbi malzemeleri teslim ettiler.

03.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:19 Minik öğrencilerden anlamlı bağış
Şehit Demet Sezen Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek bağışla topladıkları tıbbi malzemeleri teslim ettiler.

Şehit Polis Demet Sezen Anaokulu görevlileri, elde ettikleri bağışla aldıkları tıbbi malzemeleri Çocuk Servisine teslim ederken, minik öğrenciler, çocuklara ziyaret sırasında balon dağıtarak onların yüzlerinin gülmesini sağladı.

Okul Müdürü Derya Çetin ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü 'Gönüller Bir Olsun' projesi kapsamında, okul bahçesinde kurulan stantlarda okul velilerine ve bağışçı olmak isteyen gönüllü insanlara hazırladığımız tebrik kartlarını satarak bağış topladık. Satışlar sonucunda elde ettiğimiz bağış ile Çocuk Servisi'nin ihtiyacı olan nebuzilatör cihazı, dijital ateş ölçerleri temin ettik. Okulumuzda eğitim gören 4-5 yaş grubu öğrencilerimizle serviste tedavi gören çocuklarımızı, hazırladığımız kitap kolimiz ve balonlarımızla ziyaret ederek tıbbi cihazlarımızı teslim ettik. Tedavi gören çocukların yüzlerindeki tebessüm ve ailelerin mutluluğu bize bir kez daha ne kadar hayırlı bir iş yaptığımızı gösterdi. Tüm hastalara şifa diliyor ve destek veren herkese minnetlerimizi iletiyoruz" dedi. - AYDIN

Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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