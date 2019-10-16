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Minik öğrencilerden askerlere moral ziyareti

Yenice İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrenciler, Yenice İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere moral ziyaretinde bulundu.

16.10.2019 21:06Minik öğrencilerden askerlere moral ziyareti
Yenice İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrenciler, Yenice İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere moral ziyaretinde bulundu.

Öğrenciler, öğretmenleri ve Yenice İlçe Müftüsü Mehmet Bayam ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek ve askerler moral amacıyla Yenice İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ellerinde Türk bayrakları ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden minik öğrenciler, komutanlar tarafından kapıda karşılandı. Mehmetçiğin yanında ve destek olduklarını göstermek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen minik öğrenciler, asker ağabeylerine kolaylıklar diledi.

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığındaki görevli askerler de, destek ziyaretlerinden dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrenciler ziyaret sonrası asker ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARABÜK

Suriye Milli Ordusu, Jandarma, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

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