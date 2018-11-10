Minik Öğrencilerden "Atatürk" Sergisi

Özel bir okulda öğrenim gören ilköğretim öğrencileri, 10 Kasım
nedeni ile Medline Adana
Hastanesi girişinde oluşturulan özel alanda kendi yaptıkları kolaj çalışmalarından oluşan bir resim sergisi açtı.
Sergisi büyük ilgi çekti
Minik öğrencilerin Atatürk
'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım nedeni ile resim öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları kolaj çalışmalarından oluşan resimler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekerken Medline Adana Hastanesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüvenlerini kazanmasında büyük etkisi olduğunu belirterek, "Bu gibi sosyal etkinlikler hastalar ve yakınları için de değişiklik yaratarak moral kaynağı oluyor. Bundan sonra da hastanemizde bu gibi değişik aktivitelere elimizden geldiği ölçüde destek vermeye devam edeceğiz" dediler. - ADANA
Mustafa Kemal Atatürk,10 Kasım,Adana
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:42