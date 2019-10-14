Haberler » Güncel » Minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek

Minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, hazırladıkları video ile 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi.

14.10.2019 13:03Minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, hazırladıkları video ile 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi.

Suşehri Hürriyet İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri öğretmenlerinin desteği ile Suriye'de Barış Pınarı Harekatında bulunan askerlere hazırladıkları video ile destek verdi. Ellerinde bayraklar bulunan öğrenciler videoda hep bir ağızdan "Kahraman, cesur, güçlü, Türk ordusu hep yanınızdayız.

sizi seviyoruz, destekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize selam olsun" sözlerini sarf etti.

Sınıf öğretmeni Sündüz Yüksel, "Kahraman Türk askerlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve dualarımızla destek olmak için öğrencilerimizle birlikte bu videoyu hazırladık" dedi.



Barış Pınarı Harekatı, Hürriyet, Suşehri, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:32 - Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafında yer aldı
13:32 Diyarbakır-kürt kanaat önderlerinden 'barış pınarı'na tam destek
13:32 Ankara milli savunma bakanı hulusi akar, iyi parti lideri akşener'i ziyaret etti
13:32 Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor havadan görüntüler
13:32 Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı
13:31 Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu (2)
13:30 Gönüllü askerlik başvurusu
14.10.2019 13:32:48