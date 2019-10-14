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Minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, hazırladıkları video ile 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi.

14.10.2019 14:45Minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, hazırladıkları video ile 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi.

Suşehri Hürriyet İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri öğretmenlerinin desteği ile Suriye'de Barış Pınarı Harekatında bulunan askerlere hazırladıkları video ile destek verdi. Ellerinde bayraklar bulunan öğrenciler videoda hep bir ağızdan "Kahraman, cesur, güçlü, Türk ordusu hep yanınızdayız.

sizi seviyoruz, destekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize selam olsun" sözlerini sarf etti.

Sınıf öğretmeni Sündüz Yüksel, "Kahraman Türk askerlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve dualarımızla destek olmak için öğrencilerimizle birlikte bu videoyu hazırladık" dedi.


- Sivas

Barış Pınarı Harekatı, Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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