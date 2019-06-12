Minik öğrencilerden bilim şenliği

Hatay
'da bir grup okul öncesi öğrenciler, hazırladıkları projelerle bilim şenliği gerçekleştirdi.Defne
ilçesindeki Yeşilpınar
ilkokulu okul öncesi öğrencileri, eğitim sınıfı öğretmeni Eylem Gürkan'ın koordinesinde bilim şenliği düzenledi.
Gürkan, yaptığı açıklamada, 6 aktif e-Twinning projesi yürüttüklerini ve bunlardan birinin de bilim şenliği olduğunu söyledi.
Yaptıkları ulusal ve uluslararası projelerle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını belirten Gürkan, "Birbirleriyle istişare içinde işbirliğine dayalı bir program yürüttük.Her projeden bir şeyler öğrendik ve öğrettik.Şimdi de bütün yıl boyunca yaptığımız etkinliklerimizi sınıf bahçesinde sergiledik ve projede eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan bütün deneyleri bilim şenliği adı altında bir etkinlikte buluşturduk." dedi.
Gürkan, öğrencilerin küçük yaşta bilimi deneyimleme yoluyla öğrendiğini ve ileri ki yaşantılarına olumlu bir adım attıklarını kaydetti.
Kaynak: AAYeşilpınar
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