Minik öğrencilerden büyük klip
Amasya Mehmet Varinli İlkokulu 2. sınıf öğrencileri hazırladıkları "Evinde Kal" klibi ile tüm Türkiye'ye mesaj verdi.
22.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:43
Amasya Mehmet Varinli İlkokulu 2. sınıf öğrencileri hazırladıkları "Evinde Kal" klibi ile tüm Türkiye 'ye mesaj verdi.
Öğrenciler, bireysel olarak evlerinde çektikleri görüntülerle yaptıkları klip ile insanlara "Evinde kal, sağlıklı kal" dediler. - AMASYA
Öğrenciler, bireysel olarak evlerinde çektikleri görüntülerle yaptıkları klip ile insanlara "Evinde kal, sağlıklı kal" dediler. - AMASYA
Kaynak: İHA