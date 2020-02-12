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Minik öğrencilerden Elazığlı depremzedelere destek

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir ilkokuldaki öğrenci ve öğretmenler, Elazığ'daki çocuk depremzedelere destek olmak için kışlık kıyafetler ve kırtasiye malzemesi gönderdi.

12.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:02Minik öğrencilerden Elazığlı depremzedelere destek
'nın ilçesinde bir ilkokuldaki öğrenci ve öğretmenler, 'daki çocuk depremzedelere destek olmak için kışlık kıyafetler ve kırtasiye malzemesi gönderdi.
Bağlar İlkokulu'nda eğitim gören öğrenci ile öğretmenler, deprem bölgesinde evleri yıkılan çocuklara destek olmak için eldiven, atkı, bere ve yün çoraplar ile kırtasiye malzemeleri topladı.
Öğrencilerin özenle hediye paketine koyduğu yardım malzemeleri, Elazığ Sivrice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere kargoya teslim edildi.

Eğirdir, Isparta, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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