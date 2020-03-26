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Minik öğrencilerden 'evde kal' çağrısı

Minik öğrencilerden 'evde kal' çağrısı Minikler çektikleri videoyla yaşlılara 'Evinizde kalın' dedi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından Kula'da evlerinde bulunan anasınıfı öğrencileri, çektikleri videoyla "evde kal" çağrısında bulundu.

26.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:07
Minik öğrencilerden 'evde kal' çağrısı
Minikler çektikleri videoyla yaşlılara 'Evinizde kalın' dedi
MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından Kula 'da evlerinde bulunan anasınıfı öğrencileri, çektikleri videoyla "evde kal" çağrısında bulundu.
Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 30 Nisan tarihine kadar eğitime ara verildi. Bu kapsamda ilgili birimler tarafından yapılan evde kal çağrısına Kula Tapduk Emre İlkokulu anasınıfı öğrencileri duyarsız kalmadı. Anasınıfı öğrencileri, korona virüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısının önemi ve 65 yaş üstü vatandaşları konu alan etkinlik gerçekleştirdi. Evlerinde çektikleri videolarda yaşlı kılığına giren öğrenciler, 'Sağlığınız için evde kalın' mesajıyla yaşlı vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısını yaptı. Anasınıfı öğretmeni Deniz Gürüre tarafından organize edilen ve sosyal medyada da paylaşılan video, vatandaşların da ilgisini çekti.
İlgili birimler tarafından alınan önlemler ve yapılan 'evde kal' çağrısına anasınıfı öğrencileri ile birlikte duyarsız kalmadıklarını dile getiren Tapduk Emre İlkokulu Anasınıfı öğretmeni Deniz Gürüre de öğrencilerin çektiği videoda vatandaşlara seslendi. Alınan tedbirler ile ilgili öğrencilerin bir mesajının olduğunu ifade eden Gürüre; " Ülkemizin içinde bulunduğu virüs salgınını alınan tedbirlerle atlatmak amacıyla, Kula Tapduk Emre İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin sizlere bir mesajı var. Sevdiklerimizi kaybetmemek için, bu zor günleri geride bırakmak için, sağlık çalışanlarına yardımcı olmak ve insan sağlığını koruyabilmek için 'evde kal' mesajını vermek amacıyla öğrencilerim evde çektiklerin videoları bana gönderdi. Minik dahiler sınıfı olarak tek yürek olduk, aynı mesajı veriyoruz. Evde kal, sağlıklı kal, güvende kal." İfadelerini kullandı.
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Minik öğrencilerden ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kula, Yerel

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Minik öğrencilerden 'evde kal' çağrısı

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