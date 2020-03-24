Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Minik öğrencilerden 'evde kal' çağrısına videolu destek - SİVAS - Haberler

Minik öğrencilerden "evde kal" çağrısına videolu destek - SİVAS

Sivas'ta anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hazırladıkları videoyla evde kalma çağrısı yaptı.

24.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:48
Sivas 'ta anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hazırladıkları videoyla evde kalma çağrısı yaptı.
Koronavirüse karşı farkındalık yaratmak isteyen Yetenek Merkezi Anaokulu öğrencileri, "bizim için ev de kal" sloganıyla video hazırladı.
Veliler tarafından çekilen videolar, okul müdürü Serap Kılıç ve öğretmen Selin Çinkaya tarafından klip haline getirildi.
Velilerin desteğiyle hazırlanan videoda çocuklar, büyüklerine evde kalmaları çağrısında bulundu.
Sempatik tavırlarıyla "Aileni seviyorsan, yaşamayı seviyorsan, yaşlıları seviyorsan, ülkeni düşünüyorsan, bizi seviyorsan, evde kal" çağrısı yapan miniklerin videosu, sosyal medyada ilgi gördü. Minik öğrencilerden ’evde kal’ çağrısına videolu destek - SİVAS

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Minik öğrencilerden "evde kal" çağrısına videolu destek - SİVAS
Etiketler : Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye’den aşı için ilk adımı attı Haberler
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye'den aşı için ilk adımı attı
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Adalar'da koronavirüs sessizliği... Sokaklar boş, dükkanlar kapalı - Haber 17:04: Evden çıkamayan vatandaşlar mağdur edilmedi - Haber 17:04: Manisa'da gazeteler 2 gün dönüşümlü olarak çıkacak - Haber 17:04: Mamak Belediyesinde Kovid-19'a karşı termal kameralı önlem - Haber 17:04: Bangladeş'te cezaevindeki eski Başbakan Ziya 6 aylığına serbest bırakılacak - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading