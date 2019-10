Minik öğrencilerden hayvanlar için anlamlı etkinlik

Minik öğrencilerden hayvanlar için anlamlı etkinlikManisalı öğrenciler cep harçlıklarıyla sokak hayvanları için mama aldı, kuşlar için kafes yaptı

MANİSA - Manisa'da, 450 ilkokul öğrencisinin katılımıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler cep harçlıklarıyla sokak hayvanları için yem alırken, kuşları da unutmayarak onlara kafes yaptı.Manisa Yunusemre Mehmet Suphi Egemen İlkokulunda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. 450 öğrencinin tamamının katıldığı etkinlikte, okul bahçesinde kurulan stantlarda öğrenciler, ilk olarak hayvanları koruma gününün anlamını ve önemini belirten resimlerini çizdi. Okul duvarlarına asılan resimlerin ardından öğrenciler cep harçlıklarıyla sokak hayvanları için aldıkları yemleri, hayvanları koruma ekiplerine vermek üzere poşetledi. Etkinlikte ayrıca doğada yaşayan kuşlar da unutulmadı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte zor şartlar altında yaşayan kuşlar için öğrenciler tarafından hazırlanan kafesler, yemlerle birlikte ağaca asıldı. Öte yandan etkinlikte okulda beslenen tavşan ve kedilerin kulübeleri de yenilendi. Barış Manço'nun 'Arkadaşım eşşek' şarkısının çaldığı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.Öğrencilerden Baran Akdeniz, eğlenerek öğrendiklerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Tavşanlara mama koyuyoruz. Önce toprak sonra buğday daha sonra da yine toprak koyarak her gün sulayacağız. Hayvanları beslemenin yanı sıra hayvanları koruma gününe önem vermek için yapıyoruz" diye konuştu.Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, doğaya ve hayvanlara okul, öğrenci ve veliler olarak her zaman destek çıktıklarını belirterek, "Bugün Burada hayvanları koruma gününü kutluyoruz. Bunun için geçtiğimiz yıldan beridir yürüttüğümüz projelerimiz var. Projelerimize bu yıl da devam ediyoruz. Bu kapsamda okulumuzun kedisi için yeni bir kulübe yaptırdık. Tavşan kafesimizi iki katlı şekilde yeniledik. Doğadaki kuşları korumak adına çocuklarla birlikte en basit şekilde geri dönüşüm malzemelerinden kuşyemi yapmayı öğretiyoruz. Aynı zamanda geçen yıl ki projemizin bir parçası olan tavşanlara buğday çimi yapmayı öğretiyoruz. Çocuklarımızın harçlıkları ile aldığı kedi ve köpek mamalarını poşetliyoruz. Bunları hayvan koruma ekiplerine teslim edeceğiz. Doğaya ve hayvanlara her zaman okul olarak seviyoruz ve korumak için destek veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA