Minik Öğrencilerden Huzurevine Ziyaret

Bilecik
'te eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevine ziyaret gerçekleştirdi.
Bilecik'te eğitim veren Edebali Şehir İlkokulu ve Edebali Anaokulu öğrencileri Yaşlılar Haftası nedeniyle Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Minikler huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etmeleri, görülmeye değer bir tablo oluşturdu. Yapılan ziyaret hakkında bir açıklama yapan okul müdürü Saadet Güzel, "Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. Ailelerinden ve çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkanlar ölçüsünde devletin vermesi çok sevindirici. Biz de okullarımızda bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz" dedi.
Öte yandan Güzel, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına gösterdikleri misafirperverlik için de teşekkür etti. - BİLECİK
Bilecik, Yaşam
Kaynak: İHA