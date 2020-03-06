Haberler » Güncel » Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti - Haber

Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında itfaiye personelinden bilgi aldı.

06.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:48Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti
'nin Çan ilçesinde, anaokulu öğrencileri, Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında itfaiye personelinden bilgi aldı.

Çan Belediyesinin otobüsüyle öğretmenleri eşliğinde İtfaiye Müdürlüğüne getirilen minik öğrencilere itfaiye müdürü ve personeli tarafından itfaiyenin sadece insan hayatına değil, tüm canlılara yönelik yapılan çalışmaları, itfaiye araçları ve işlevleri, yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken durumlar aktarıldı. Minik öğrenciler aldıkları bilgi sonrası itfaiye personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

6.03.2020 12:42:43