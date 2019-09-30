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Minik öğrencilerden itfaiyecilere ziyaret

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sevgili Öğretmenim Anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

30.09.2019 13:22Minik öğrencilerden itfaiyecilere ziyaret
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sevgili Öğretmenim Anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

İpekyolu Sevgili Öğretmenim Anaokulu minik öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Acarsoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, Okul Müdürü Aslan Kiyat ve okul öğretmenleriyle Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas'ı makamında ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Böylesi önemli bir günde öğrencileri burada görmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, itfaiye çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler aktardı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Acarsoy ise, itfaiye bilincini çocuklara aşılamak anlamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas'ı ziyaret eden minik öğrenciler, makam ziyaretinin ardından itfaiye ekiplerinden araç ve gereçler hakkında bilgiler aldı.

Minik öğrencileri itfaiye sahasında karşılayan itfaiyeciler ise, öğrencilere yakın ilgi gösterdi. Öğrenciler, sıcak karşılamanın ardından itfaiye araçları ile bol bol fotoğraf çektirdi. - VAN

İtfaiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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