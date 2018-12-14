14 Aralık 2018, 17:24
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Minik Öğrencilerden İtfaiyeye Ziyaret

Minik Öğrencilerden İtfaiyeye Ziyaret

Pamukova Güneşler Anaokulu öğrencileri, Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.

Pamukova Güneşler Anaokulu öğrencileri, Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.

İtfaiye ekiplerince öğrencilere 110 yangın ihbar hattı hakkında bilgilerin verildiği ziyarette, tatbikat da yapıldı.

Öğrencilere kask taktırılmasının ardından senaryo gereği yangına müdahale edilen tatbikat sonrasında yangından korunma yöntemleri anlatıldı.

Ziyaret sonunda ekipler tarafından yangın sırasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı tatbikat yapıldı. Güneşler,Pamukova,İtfaiye
14 Aralık 2018 Cuma 17:24