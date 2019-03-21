21 Mart 2019, 17:56
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Minik Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

Minik Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.


Ziyarete, öğretmenleri Elif Yılmaz ile İlçe Jandarma Komutanlığına gelen minik öğrenciler, askerlerle sohbet etti.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, askerleri merak eden, kendilerini ziyaret etmek isteyen bütün çocuklara kapılarının açık olduğunu söyledi. Anadolu Lisesi, Gümüşhacıköy, Jandarma, Güncel
Kaynak: AA