Minik Öğrencilerden Kaymakam Demiryürek'e Ziyaret

Kaynaşlı
Hacı Müna Arar Hanım Kur'an Kursu'nda eğitim alan 4-6 yaş arasındaki öğrenciler, Kaymakam Cemal Demiryürek
'i ziyaret etti.
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Kaynaşlı'da bulunan, Hacı Müna Arar Hanım Kur'an Kursu öğrencileri Kaymakam Demiryürek'i makamında ziyaret etti.
Demiryürek, bir süre öğrencilerle sohbet etti.
Minik öğrenciler daha sonra Demiryürek'e gül takdim etti.
Ziyaret sonunda Demiryürek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cemal Demiryürek,Kaynaşlı
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:16