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Minik öğrencilerden "kırmızı düdük"lü trafik denetimi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde eğitim alan öğrenciler, "kırmızı düdük"le trafik denetimi yaptı.

17.10.2019 12:41Minik öğrencilerden
Erzurum'un Uzundere ilçesinde eğitim alan öğrenciler, "kırmızı düdük"le trafik denetimi yaptı.
Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şelale İlk-Ortaokulunda "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında okullarda trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verdi.
İçişleri Bakanlığının "trafik tedbirleri" konulu talimat yazısı üzerine okula gelen ekipler, "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında öğrencilere kırmızı düdük, şapka, boyama kitabı ve cetvel dağıttı.
"Öncelik hayatın öncelik yayanın" kapsamında ekiplerden eğitim alan öğrenciler, eğitim sonrası okul önüne çıkarak ekiplerle trafik denetimi yaptı.

Uzundere, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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