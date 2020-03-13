Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek
Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek için etkinlik yaptı.
13.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:50
Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye 'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek için etkinlik yaptı.
İlkokul öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla atık malzemeler kullanarak Türk Askeri figürü yaptılar.
Öğrencilerin, öğrenci velisi Filiz Karadoğan ile birlikte atık malzemelerden yaptığı "Selam Duran Türk Askeri" temalı çalışmalar büyük beğeni kazandı.
Sınıf öğretmeni Emel Elmacı, amaçlarının Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek ve şehitlere dikkati çekmek olduğunu belirtti.
Sıfır Atık projesiyle adından söz ettiren Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin askerlere verdiği anlamlı destek vatandaşlarca olumlu karşılandı. - MUĞLA
İlkokul öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla atık malzemeler kullanarak Türk Askeri figürü yaptılar.
Öğrencilerin, öğrenci velisi Filiz Karadoğan ile birlikte atık malzemelerden yaptığı "Selam Duran Türk Askeri" temalı çalışmalar büyük beğeni kazandı.
Sınıf öğretmeni Emel Elmacı, amaçlarının Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek ve şehitlere dikkati çekmek olduğunu belirtti.
Sıfır Atık projesiyle adından söz ettiren Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin askerlere verdiği anlamlı destek vatandaşlarca olumlu karşılandı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, Ortaca, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti