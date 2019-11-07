Haberler » Güncel » Minik öğrencilerden Mehmetçiğe atkı hediyesi

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe atkı hediyesi

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki anaokulunun öğrencileri, ailelerinin yardımıyla yapılan atkıları, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere gönderdi.

07.11.2019 00:03 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:03 Minik öğrencilerden Mehmetçiğe atkı hediyesi

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki anaokulunun öğrencileri, ailelerinin yardımıyla yapılan atkıları, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere gönderdi.

Nazilli'deki anaokulunda, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek için 'Minik eller çalışsın, askerlerimiz ısınsın' isimli etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz' sloganıyla yapılan etkinlikte, annelerinin yardımıyla atkı ördü ve Mehmetçik'e mektup yazdı. Öğrenci ve ailelerinin hazırladıkları, Okul Müdürü Fülay Küçükoğlu öncülüğünde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk'e teslim edildi.



Barış Pınarı Harekatı, Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:50   Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça
11:45   Vali Arslantaş: "Mevlid Kandilinin bütün insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini...
11:50   Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
11:50   Zehirli mantarı yedikten sonra suyunu içen kadın yaşamını yitirdi
11:49   Hırıltılı öksürüğün nedeni; Krup hastalığı
11:21   Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti
11:14   Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
7.11.2019 11:51:29