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Minik öğrencilerden Mehmetçiğe hediye

Uzunköprü ilçesinde anasınıfı öğrencileri Mehmetçiğe hediye gönderdi.

26.10.2019 13:48Minik öğrencilerden Mehmetçiğe hediye
Uzunköprü ilçesinde anasınıfı öğrencileri Mehmetçiğe hediye gönderdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, yaptığı açıklamada, minik öğrencilerin hediye kolileri hazırladığını belirtti.
Öğrencilere ailelerinin de destek olduğunu aktaran Akman, "Yaşları küçük ama kalpleri büyük olan anasınıfı öğrencilerimizin kendi elleriyle hazırladığı bayrak etkinlikleri ve resimler, ailelerin yardımı ile yazdıkları mektuplar da kolilerdeki yerini aldı." ifadelerini kullandı.
Projenin anlamının çok büyük olduğunu vurgulayan Akman, şunları kaydetti:
"Projeye destek veren emeğini her süreçte esirgemeyen sevgili velilerimize, okul idareme,okuldaki öğretmen arkadaşlarıma ve lisede okuyan öğrencilerimize teşekkür ederim. Proje kapsamında Kilis, Hakkari ve Ceylanpınar da görevli olan Mehmetçiklerimize kolilerimiz verilmek üzere yola çıkmıştır. Projeyi tamamlamamıza yardımcı olan Uzunköprü 102. Topçu Alayı personeline de teşekkür ederim."

Uzunköprü, Güncel

Kaynak: AA

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