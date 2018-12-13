Minik Öğrencilerden Nazilli Belediyespor'a Ziyaret

13 Aralık 2018 Perşembe 16:25



13 Aralık 2018 Perşembe 16:25

Nazilli Bahçeşehir Anaokulu öğrencileri, Nazilli Belediyespor'un Yıldırım Demirren spor tesislerini ziyaret etti.Kulüp Başkanı Özgen Türker'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu.Nazilli Bahçeşehir Koleji Anaokulu,'nun Kırmızı, Mavi, Beyaz ve Yeşil sınıfı öğrencileri, Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde takım oyuncuları ve teknik heyet ile bir araya geldi. Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Özgen Türker girişte karşıladığı, öğrencilere atkı hediye etti. 'Sıra Bende' etkinliği kapsamında Başkan Türker'in aynı zamanda velisi olduğu Bahçeşehirli minik öğrenciler tesisleri gezdi. Minik öğrenciler futbolcularla da bir araya gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekildi. Tesislerde bulunan müzedeki kupalar hakkında bilgiler alan minik öğrenciler daha sonra fitness salonu ve dinlenme salonunu gezdi. Kulüp Müdürü Bedri Alabay, Sportif Direktör Orhan İbiş ve Kulüp aşçısı Hikmet Durar'dan bilgiler alan öğrenciler son olarak toplantı salonunda Kulüp Başkanı Türker tarafından kulüp tarihi hakkında bilgiler alarak tanıtım filmimizi izlediler.Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Özgen Türker, "Sporu, kulübü sadece maç, puan endeksli görmüyoruz. Bizim sosyal sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar çerçevesinde özellikle bu yıl başlattığımız okul ziyaretlerimiz var. Bugün de Nazilli Bahçeşehir Koleji Anasınıfı öğrencilerini ağırladık. Miniklere yaşları ilerledikçe spor yapmaları gerektiği yönünde teşvik edici bilgiler verdik, tesislerimizi gezdirdik. Futbolcu abileriyle kaynaştılar, sohbet etme imkanı buldular. İnşallah bunun meyvelerini de önümüzdeki yıllarda alırız. Okul gezilerimiz ve bu tür etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.Kulüp Başkanı Özgen Türker ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Kırmızı, Mavi, Beyaz ve Yeşil sınıfı öğretmenleri Aslı Karakaş, Gülcan İnce, Aytül Koç, Sibel İmanhanoğlu, okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Kayhan Karakaş ile öğrenciler katıldı. - AYDIN