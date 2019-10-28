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Minik öğrencilerden "Ölürüm Türkiyem" türküsü

Minik öğrencilerden "Ölürüm Türkiyem" türküsüTOKAT - Tokat'ta eğitim öğretim hayatına devam eden minik öğrenciler "Ölürüm Türkiyem" isimli şarkı eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'nda ki asker ağabeylerine destek videosu çekti.

28.10.2019 14:01
Minik öğrencilerden "Ölürüm Türkiyem" türküsü
TOKAT - Tokat'ta eğitim öğretim hayatına devam eden minik öğrenciler "Ölürüm Türkiyem" isimli şarkı eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'nda ki asker ağabeylerine destek videosu çekti.
Tokatlı minik öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için kamera karşına geçti. Yaklaşık 40 kişiden oluşan korodaki öğrenciler ay yıldızlı tişörtler giyerek "Ölürüm Türkiyem" türküsünü seslendirdi. Okul öğretmenlerinden İbrahim Akça, Mehmetçiklere selam gönderdiklerini ifade ederek "Okulumuzdaki öğretmen arkadaşlarımızla birlikte, öğrencilerimize akademik eğitim yanı sıra milli ve manevi değerleri de öğretmek istiyoruz. Bu anlamda Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerimize bu videoyu hediye ettik. Hepsine buradan selam olsun" dedi.
Minik öğrenciler ise asker ağabeylerine destek olmak, moral göndermek amacıyla bu videoyu çektiklerini söyledi.
Minik öğrencilerden

Barış Pınarı Harekatı, Tokat, Genel

Kaynak: İHA


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