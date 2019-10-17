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Minik öğrencilerden örnek davranış

Bilecik'te bir grup öğrenci, okullarındaki kulüp faaliyetleri kapsamında LÖSEV'e bağış yaparak örnek bir davranış sergilediler.

17.10.2019 12:12Minik öğrencilerden örnek davranış
Bilecik'te bir grup öğrenci, okullarındaki kulüp faaliyetleri kapsamında LÖSEV'e bağış yaparak örnek bir davranış sergilediler.

Bilecik Edebali Ortaokulu 6/E sınıfı öğrencileri Sosyal Yardımlaşma Kulübü faaliyetleri çerçevesinde Sosyal Bilgiler Öğretmeni Vural Karakaya'nın öncülüğünde topladıkları parayı LÖSEV'e bağışladılar. Öğrenciler topladıkları paraları Bilecik PTT Şubesi'ne giderek LÖSEV'in hesabına yatırırken, bu davranışları taktir topladı. Çocukların mutlulukları yüzlerine vururken, tüm okullarda bu tür kampanyalar yapılabileceğini söylediler. - BİLECİK

Karakaya, Bilecik, LÖSEV, Güncel

Kaynak: İHA

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