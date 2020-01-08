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Minik öğrencilerden örnek hareket

Malatya'da bir grup minik öğrenciler, kumbarada biriktirdikleri paralar ile askıda ekmek kampanyasına destek veriyorMalatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu Sınıf öğretmeni Ebru Özçelik, değerler eğitimi kapsamında yardımlaşma konusunda öğrencilerle bir etkinlik yaptı.

08.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:53Minik öğrencilerden örnek hareket
'da bir grup minik öğrenciler, kumbarada biriktirdikleri paralar ile askıda ekmek kampanyasına destek veriyor

Malatya merkez ilçe İlkokulu Sınıf öğretmeni Ebru Özçelik, değerler eğitimi kapsamında yardımlaşma konusunda öğrencilerle bir etkinlik yaptı. Öğrenciler, sınıf kumbaralarında biriktirdiği paraları askıda ekmek kampanyasına bağışladı. Sınıf öğretmeni Ebru Özçelik, "Yaptığımız etkinlik ile öğrenciler yardımlaşma konusunda daha duyarlı olacaklar" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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