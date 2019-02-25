Minik Öğrencilerden Sahneledikleri Gösteriyle Geri Dönüşüme Destek

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Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Küçük Melekler Kreş ve Çocuk Bakımevi öğrencileri Sıfır Atık Projesi'ne sundukları gösteri ile destek oldu.Küçük Melekler Kreş ve Çocuk Bakımevi öğrencileri israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla başlatılan projeye destek için hastanenin salonunda "Gökkuşağında geri dönüşüm" gösterisini sahneledi.Öğrenciler, karton kutu, çöp poşeti, şişe kapakları ve atık kağıtlardan hazırlanan kostüm ve dekorları kullanarak çeşitli oyunlar oynayarak geri dönüşümün önemine dikkat çektiler.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün gösterinin ardından yaptığı konuşmada, öğrencilerin gösteriyi başarıyla sunduğunu belirterek, "Minik öğrencilerimizin atık plastik kaşık, yoğurt kapları, pet şişe kapakları ile hazırladıkları kostümler gerçekten bir sanat eseri gibiydi. Bu yaşlarda izleyenlerini hem eğlendiren hem de düşündüren güzel bir esere imza attılar. Atıklar çöp değildir, gelecektir. Biz de hem hastane hem de hastane çalışanları olarak atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına çok fazla önem veriyoruz." diye konuştu.Programın sonunda minik öğrencilerin atık materyallerle hazırladıkları sergi gezildi.