Minik Öğrencilerden Tema Vakfı'na Anlamlı Destek

Bilecik
'te eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri, Tema Vakfı
ve Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak yürüttüğü Doğa Eğitim Programına destek verdi.
Bilecik Edebali Anaokulu ve Edebali Şehir İlkokulu öğrencileri, yaşamda sahip oldukları haklar kadar almaları gereken sorumlulukları da öğretmek adına TEMA Vakfı'nın MEB ile ortak yürüttüğü Doğa Eğitim Programına destek verdi. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren okul müdürü Saadet Güzel, çocukların doğada bulunan varlıklara değer verebilmesi, severek ve özen göstererek koruyabilmesi için TEMA Vakfı ile işbirliği içine girdiklerini söyledi. Sürdürülebilir bir yaşam sağlamak amacı ile doğa eğitiminin ne kadar gerekli olduğu düşüncesinden yola çıktıklarının altını çizen Güzel, sözlerine şöyle devam etti;
"Yeşile saygı duyan bir okul olmak ve öğrencilerimizi bu doğrultuda, duyarlı bireyler olabilmeleri adına; Ağaç Kardeşliği Projesinde öğrencilerimiz ile birlikte biz de varız dedik . Bununla birlikte, çalışmalarımıza ışık tutan ve çocuklarımıza yeşil bilincini aşılamaya çalışan Bilecik TEMA İl Temsilcisi sayın Erdem Nazilli
ile Bilecik TEMA İl Temsilcisi Yardımcısı ve aynı zamanda okulumuz öğretmenlerinden Sema Kuzpınar'ın TEMA Vakfı gönüllülüklerinden dolayı teşekkür ediyorum." - BİLECİK
Bilecik
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:38