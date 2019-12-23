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Minik öğrencilerden yerli malı haftası etkinliği

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Siteler Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki kreşte eğitim gören minikler, düzenlenen etkinlikte yerli malının önemine dikkat çekti.

23.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:06 Minik öğrencilerden yerli malı haftası etkinliği
Belediyesi bünyesinde hizmet veren Siteler Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki kreşte eğitim gören minikler, düzenlenen etkinlikte yerli malının önemine dikkat çekti.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Siteler Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezleri'nde eğitim veren kreşte okuyan öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Merkezin kreşinde eğitim gören minik öğrencilerin aileleri tarafından evde yapılan pasta ve yiyeceklerin sergilendiği etkinlikte miniklere yerli malın önemi anlatıldı.

Etkinliğin amacı hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Yasemin Delibaş, amaçlarının çocuklara Yerli Malı Haftası hakkında bilgiler vermek olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Yerli Malı, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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