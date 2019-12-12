Haberler » Güncel » Minik Öğrencilerden yerli malı haftası kutlaması - Haber

Minik Öğrencilerden yerli malı haftası kutlaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Laleli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nin minik öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

12.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:56Minik Öğrencilerden yerli malı haftası kutlaması

Annelerinin yaptıkları yiyecekleri birbirleriyle paylaşan öğrenciler, giydikleri meyve ve sebze kostümleriyle renkli görüntüler oluştururken, yerli üretimin de önemini kavramış oldu.

Her yıl 12-18 tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Laleli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen de katıldı. Programda annelerinin yaptıkları yiyecekleri birbirleriyle paylaşan öğrenciler giydikleri meyve ve sebze kostümleriyle de renkli görüntüler oluşturdu. Yerli ürünlerin tüketiminin önemine değinilen program hakkında bilgi veren Merkez Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilinçli tüketiciler olarak yetişmesi ve yerli ürünlerin kullanımının önemini belirtmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.


Yerli Malı, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:08 Kalın saç tellerinin ince teller kadar güçlü olmadığı tespit edildi - Haber
17:08 Malatya'da, "Hayvan Beslenme ve Bilgilendirme" semineri düzenlendi - Haber
17:07 Robot refakatçiler geliyor - Haber
17:07 Dev çalışmada abone bağlantıları sürüyor - Haber
17:06 Cabadak, "Yeni Hedefler İçin, Daha Çok Çalışacağız" - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
12.12.2019 17:08:19