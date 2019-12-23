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Minik öğrencilere bez bebek yaptılar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölüm öğrencileri yaptıkları bez bebekleri kırsal okullardaki öğrencilere hediye etti.

23.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:10 Minik öğrencilere bez bebek yaptılar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölüm öğrencileri yaptıkları bez bebekleri kırsal okullardaki öğrencilere hediye etti.
Van Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri, boş zamanlarında kırsalda okuyan öğrenciler için bez bebek yaptılar.
Öğrenciler, hazırladıkları bez bebeklerle kırtasiye malzemelerine Gevaş ilçesi Dokuzağaç İlkokulundaki çocuklara dağıttı.
Okulda yüz boyama ile palyaço gösterisi gibi etkinlikleri de yapan öğrenciler, çocukları sevindirdi.
Ziyaret minik öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Bez Bebek, Van, TV, Güncel

Kaynak: AA

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