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Minik öğrencilere çevre eğitimi

Çevreye duyarlı çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, okullarda verdiği eğitimlerle çevre bilincini miniklere aşılıyor.

27.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:23Minik öğrencilere çevre eğitimi
Çevreye duyarlı çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, okullarda verdiği eğitimlerle çevre bilincini miniklere aşılıyor.

Çevreyi ve doğayı koruyarak atıkları geri dönüşüme kazandıran Çankaya Belediyesi, okullarda verdiği eğitimlerle çevre bilincini yeni nesillere aşılıyor. Her yıl okullarda eğitimler veren Çankaya Belediyesi uzmanları, bu yıl da birçok ilkokul öğrencisine ulaştı. 2019-2020 yılı eğitim dönemi içerisinde ilkokul eğitimleri projesi kapsamında Ahmet Vefik Paşa İlkokulu, İzzet Latif Aras İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, İlkokulu ve Özyurt İlkokulu öğrencilerine "Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü, Sıfır Atık, Atık Yağların Değerlendirilmesi, Atık Pillerin Biriktirilmesi ve Toplanması, Elektronik Atıkların Geri Kazanımı" konularında bilgiler verildi. Eğitici videolarla da desteklenen çevre eğitimlerinde 563 ilkokul öğrencisine 2 bin 950 adet Çanki ile Çevre, Çanki ile Geri Dönüşüm, Çanki ile İklim Değişikliği, Çanki ile Enerji Verimliliği ve boyama kitabından oluşan "Çevre Kitapları Serisi" de hediye edildi.

Çankaya Belediyesi çevre ve enerji verimliliği eğitimleri kapsamında 31 ilkokulda daha binlerce minik öğrenciye geri dönüşümün önemi ve kazandırdıkları ile ilgili bilinç kazandıracak. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Arjantin, Güncel

Kaynak: İHA

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