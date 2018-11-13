13 Kasım 2018, 16:05
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Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Halfeti ilçesinde anaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Halfeti ilçesinde anaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Argıl Anaokulunda düzenlen eğitimde trafik polisleri, minik öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Okul Müdürü Sevda Tuna, yaptığı açıklamada okullarında yapılan eğitimden dolayı emniyet müdürlüğüne teşekkür ederek eğitimin çok yararlı geçtiğini ifade etti.

Komiser Yardımcısı Murat Aranmış da çocuklara küçük yaşlarda trafik kültürü ve bilincinin aşılanması gerektiğini belirterek, gelecek nesillerin trafik bilgisi ve kültürüyle yetişmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Eğitimin ardından minik öğrencilere polis şapkası, hediye edildi, polis telsizleri tanıtıldı.
13 Kasım 2018 Salı 16:05