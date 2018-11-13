Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Halfeti
ilçesinde anaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Argıl
Anaokulunda düzenlen eğitimde trafik polisleri, minik öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Okul Müdürü
Sevda Tuna, yaptığı açıklamada okullarında yapılan eğitimden dolayı emniyet müdürlüğüne teşekkür ederek eğitimin çok yararlı geçtiğini ifade etti.
Komiser Yardımcısı Murat Aranmış da çocuklara küçük yaşlarda trafik kültürü ve bilincinin aşılanması gerektiğini belirterek, gelecek nesillerin trafik bilgisi ve kültürüyle yetişmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Eğitimin ardından minik öğrencilere polis şapkası, hediye edildi, polis telsizleri tanıtıldı.