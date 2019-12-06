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Minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere trafik eğitimi verildi.

06.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:42Minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere trafik eğitimi verildi.
ilçesinde bir alışveriş merkezindeki etkinlikte, stand ve mini trafik parkuru kurularak küçük yaştaki çocuklara acil sağlık hizmetleri ve trafik kuralları anlatıldı.
Polis memuru Murat Ünal, çocukları ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlar hakkında bilgilendirdi.
Ünal ayrıca çocukların araçlarda oturmaları gereken yerleri, emniyet kemerinin önemi, trafik ışıkları, trafikte yaya önceliği ve diğer kurallar hakkında uygulamalı eğitim verdi.
Eğitim sonunda çocuklara sembolik trafik dedektifi kimlik kartı, etiket ve balon hediye edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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