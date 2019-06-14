Minik öğrencilerin karne mutluluğu

Karatay Belediyesi Başkan Vekili Şaban Önal, Karatay Belediyesi Kreşindeki minik öğrencilere karnelerini takdim ederek mutluluklarını paylaştı. Karnelerini alan minik öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Çocukların sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlamak için her imkanın yer aldığı Karatay Belediyesi Kreşi uzman eğitimcileri ile örnek bir çalışma performansı sergiliyor. Kreşte minik öğrenciler yıl boyuncadramatik oyun ve müzik merkezinde sosyal becerilerini geliştirirken; fen ve kitap merkezinde hem öğrenip, hem de çeşitli deneylerle bilimsel meraklarını güçlendiriyor.

Çocukların sanatsal becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak için sanat merkezinde çeşitli boyama ve oyun hamuru etkinlikleri de gerçekleştirilen Karatay Belediyesi kreşinde düzenlenen gezilerle çocuklar yeni bilgilerle tanışırken yeni yerleri keşfediyorlar.

Kreşte gerçekleştirilen karne dağıtım programında konuşan Karatay Belediyesi Başkan Vekili Şaban Önal; Karatay Halk Eğitim Müdürlüğünden uzman eğiticiler ve Karatay Belediyesi sosyoloğu eşliğinde iyi bir eğitim alan çocukların eğitim hayatlarının temelinin Karatay Belediyesi'nde atıldığını belirterek ilçede gerçekleştirilen eğitim yatırımlarının önemine dikkat çekti.