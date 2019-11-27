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Minik öğrencilerin mektubuna üniversiteliler duyarsız kalmadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı bir köydeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin oyuncak, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, top ve forma istekleri, mektup yazdıkları üniversiteliler tarafından gerçekleştirildi.

27.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:18Minik öğrencilerin mektubuna üniversiteliler duyarsız kalmadı
'nın ilçesine bağlı bir köydeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin oyuncak, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, top ve forma istekleri, mektup yazdıkları üniversiteliler tarafından gerçekleştirildi.
İlçe kırsalındaki Taşıkara ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri, bir süre önce Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesinde eğitim gören öğrencilere mektup yazdı.
Ellerine ulaşan mektupları okuyan üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri, mektuplarda yazan oyuncak, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, top ve forma gibi talepleri okuyunca harekete geçti.
Öğrencilerin isteklerini gerçekleştirmek için çalışma yapan üniversiteliler, malzemeleri temin ederek okula ziyarette bulundu. Önce okul bahçesinde çocuklarla oyun oynayan üniversiteliler, daha sonra mektup sahibi öğrencilere hediyeleri teslim etti.
Daha sonra okulda öğrencilere yönelik "başarı ve motivasyon" semineri verildi.
"Herkes bu ortamları görsün"
Fakülte öğrencisi Neslihan Dağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların taleplerine kayıtsız kalamadıklarını söyledi.
Güzel bir etkinliğe imza attıklarına inandıklarını dile getiren Dağcı, şöyle devam etti:
"Fakültenin 'Gülen Gözler' kulübünün başkanıyım. Biz arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte bir köy okuluna yardım düzenledik. Arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle buradaki öğrencilerle zaman geçirdik. Bütün hayırseverlerden, öğretmen ve arkadaşlarımızdan Gülen Gözler Kulübüne ve köy okullarına destek vermelerini bekliyoruz. Bahçede çocuklarla çeşitli oyunlar da oynadık. Çocuklarla zaman geçirmek, onlarla ilgilenmek, oturup konuşmak çok fazla mutluluk verici. İsterim ki herkes buralara gelsin ve bu ortamları görsün. Bu sayede neler olduğu görüp bilinçlenelim istedik."
Neslihan Dağcı, Taşıkara ilkokulu ve ortaokulunun yanı sıra kentin kırsalındaki çok sayıda okulda bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Taşıkara ilkokulu öğrencisi Elif Nur Boynukara da okullarına gelen üniversite öğrencileriyle oyun oynayıp eğlendiklerini belirterek, "Ağabeyler ve ablalarla çok iyi vakit geçirdik ve bize hediye dağıttılar. Onlarla sek sek, üç top, pas ve basketbol oynadık." dedi.
Öğrencilerden Furkan Demirkapı, okullarına gelen öğrenci ve akademisyenlerin kendilerine meslek yaşamında nasıl başarılı olunacağı konusunda bilgiler de verdiğini söyledi.
Mehmet Emin Gülel de getirilen hediyeler için çok mutlu olduğunu belirterek, üniversite öğrencilerine teşekkür etti.
Öte yandan Taşıkara köyündeki okulun idarecileri tarafından fakülte sekreteri Mustafa Karadağlı'ya desteklerinden dolayı plaket verildi.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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