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Minik öğrencilerin paten keyfi

Erzincan'da bir ilkokulda öğrencilerin istekleri doğrultusunda paten kursları verilmeye başlandı.

13.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:37Minik öğrencilerin paten keyfi
'da bir ilkokulda öğrencilerin istekleri doğrultusunda paten kursları verilmeye başlandı. Okul bahçesinde verilen kurslarda öğrenciler paten yaparak keyifli dakikalar geçiriyor.

Erzincan merkez Melikşah ilkokulunda öğrenciler tarafından gelen istek doğrultusunda okul yönetimi haftanın beş günü saat 14.30 ile 16.30 saatleri arasında paten kursu vermeye başladı. Eğitmenler gözetiminde okul bahçesinde paten keyfi yaşayan öğrenciler renkli görüntüler oluşturarak keyifli dakikalar geçiriyor. Velilerinde tam destek verdiği kursta minik öğrenciler paten derslerine yoğun ilgi gösteriyor. Erzincan Gençlik ve İl Müdürlüğü kayak Antrenörü Canser Atila eğitimle ilgi bilgiler vererek, "Melikşah ilkokulumuzda eğitim dönemi olan yaz aylarında tekerlekli paten kursunu başlattık. Kayakla teknikleri çok yakın olduğu için öğrencilerimize aynı zamanda kayak eğitimi de verebiliyoruz. Kar yağdığı zaman kayak için gittiğimizde çok rahat bir şekilde kayabiliyorlar. Hafta içi her gün 40 ile 50 sporcumuz ile tekerlekli paten antrenmanlarını yapıyoruz. Bugün burada sporcularımız slalom çalışması yapıyorlar. Havalar soğuyuncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Paten öğrendikleri için mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise, "Burada yaptığımız kayak ve spor çok güzel. Yaz tatilinden itibaren burada paten yapmaya çalışıyoruz. Bu etkinlik çok güzel ve burada amaç kayak öğrenmek. Havalar soğuyuncaya kadar paten yapmaya devam edeceğiz. Bizlere bu eğitimi veren hocama ve okul müdürümüze de teşekkür ediyoruz". dediler

Okulda paten kurslarının başladığını söyleyen Erzincan Melikşah İlkokulu Müdürü Mustafa Kayık, "Okulumuzda yaz tatilinden itibaren paten kursları başladı. Paten kursu normalde kayak kursunun bir alt yapısı, yazın okul bahçemizde paten kış gelince de kayak yapılacak. Gençlik spor il müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen paten hocamız hafta içi 5 gün boyunca geliyor. Öğrencilerimiz çok güzel öğrendi" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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