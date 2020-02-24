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Minik öğrencilerinden depremzede akranlarına oyuncak yardımı

İslahiye İlçe Müftülüğü'nün 4-6 yaş grubu kursunda eğitim gören çocuklar, depremden etkilenen Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki akranlarına oyuncak gönderdi.

24.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:52Minik öğrencilerinden depremzede akranlarına oyuncak yardımı
İslahiye İlçe Müftülüğü'nün 4-6 yaş grubu kursunda eğitim gören çocuklar, depremden etkilenen 'ın ilçesindeki akranlarına oyuncak gönderdi.
İslahiye'deki çocuklar, İlçe Müftülüğü'nün koordinasyonuyla Sivrice İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Grubu Kuran kursu öğrencileriyle kardeş kurs oldular.
Kardeşlik hatırası olarak ailelerinin desteğiyle oyuncak toplayan çocuklar, hediyelerini akranlarına gönderdi.
İlçe Müftü Vekili Mehmet Emin Okuyucu, açıklamasında, depremzedelerin acısını paylaşmak istediklerini belirtti.
Öğrencilerin davranışın herkese örnek olmasını isteyen Okuyucu, "Öğrencilerimizi, değerli öğreticilerini ve bizlere maddi manevi destek olan saygıdeğer velilerimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuran-ı Kerim, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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