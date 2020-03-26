Minik öğrencilerinden "evde kal" çağrısı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından Kırıkkale'de evlerinde bulunan anaokulu öğrencileri, çektikleri videoyla "evde kal" çağrısında bulundu.
26.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:03
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından Kırıkkale 'de evlerinde bulunan anaokulu öğrencileri, çektikleri videoyla "evde kal" çağrısında bulundu.
Etiler Altan Çamkara Anaokulu öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ve üstü vatandaşları konu alan etkinlik gerçekleştirdi.
Videoda yaşlı kılığına giren öğrenciler, "Sağlığın için evde kal" mesajıyla yaşlı vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan video, Kırıkkaleli vatandaşların da ilgisini çekti.
Etiler Altan Çamkara Anaokulu öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ve üstü vatandaşları konu alan etkinlik gerçekleştirdi.
Videoda yaşlı kılığına giren öğrenciler, "Sağlığın için evde kal" mesajıyla yaşlı vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan video, Kırıkkaleli vatandaşların da ilgisini çekti.
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Kaynak: AA