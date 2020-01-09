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Minik öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileye yardım

Ahlat ilçesinde Ergezen Anaokulu'nda öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında kendi aralarında hazırladıkları erzak kolisini ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

09.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:08Minik öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileye yardım
ilçesinde Ergezen Anaokulu'nda öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında kendi aralarında hazırladıkları erzak kolisini ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.
Okul Müdürü Murat Gencer, yaptığı açıklamada, eğitim öğretimde en etkili yöntemin yaşayarak öğrenildiğini vurguladı.
Değerler eğitimi kapsamında böyle çalışma başlatıklarını ifade eden Gencer, "Hem çocuklarımıza yardımlaşma ve paylaşmanın hazzını tattırmak hem de ihtiyaç sahibi bir ailemize yardımcı olabilmek için erzak kolisi hazırladık. Çocuklarımızın bu duyguyu yaşayarak oluşturdukları yardım kolilerini sahiplerine ulaştırdık" dedi.

Okul Müdürü, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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