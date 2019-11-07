Haberler » 3. Sayfa » Minik öğrencinin ezildiği kazanın ardından yaşan panik anları kamerada

Minik öğrencinin ezildiği kazanın ardından yaşan panik anları kamerada

Avcılar'da servis aracının 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak ölümüne sebep olduğu kazanın ardından yaşanan panik anları ve koşuşturmaca kameralara yansıdı.

07.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:13 Minik öğrencinin ezildiği kazanın ardından yaşan panik anları kamerada
Avcılar'da servis aracının 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak ölümüne sebep olduğu kazanın ardından yaşanan panik anları ve koşuşturmaca kameralara yansıdı. Veliler okul yönetimine tepki gösterdi.

Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, servis sürücüsü H.Y. okul çıkışında öğrencileri almak için aracıyla birlikte bahçeye girdi. Bu sırada kantinden çıkan 9 yaşındaki Eylül M. servisin önüne atladı. Küçük kızı altına alan servis şoförü olayın şokuyla aracını tekrar geriye hareket ettirdi. Bu sırada küçük kızın üzerinden tekrar geçen şoföre veliler ve öğrenciler büyük tepki gösterdi. Minik kız hayatını kaybetti.

Panik anları kamerada

Kazanın hemen ardından yaşanan panik anları ve koşuşturmaca kameralara yansıdı. Görüntülerde, okuldaki öğrencilerin velilerin küçük kızın yardımına koştukları anlar yer alıyor.

Veliler okul yönetimine tepki gösterdi

Yaşanan kazanın ardından veliler okul yönetimine tepki gösterdi. Kazayla ilgili okul müdürünü suçlayan bir veli, "Benim arkam sağlam değil. Benim çocuğumu keyfe keder ölüme terk edemez. Bu müdürün hatasıdır. Öğlenci çocuklar geliyor içeri girecek, sabahki çocuklar çıkacak. Geçen sene toplantı yaptık. Hocam kapıyı kapatma bizim çocuklarımız bu kapıdan girip çıkamaz dedik. Ben kapı açacağım dedi. Arkada ana sınıfının bahçesi vardı. Kapı açtığı için oradan bahçeyi kapattı. Eski şoförler hiç bir çocuğu arka bahçede oynatmazdı. Çocuklar ön bahçede oynardı. Bu yeni servis şoförleri kendi adamları. Şimdi orayı açtı çocuklar gidiyor orada oynuyor. Adam kasıtlı yapmış demiyorum ama burada ihmal varsa bu okul idaresinin suçu" dedi.

Daha önce kendisi de ezilme tehlikesi atlattığını ve okul yönetimini servisler konusunda uyardığını söyleyen bir veli, "Servislerle ilgili müdürlerle de konuşuyoruz. Kaç kez bu çocuklar ezilecek diye uyardık. Söylüyoruz bizi azarlıyorlar. Sürekli para topluyorlar. Geçen yıl beni de eziyordu bir servis. Söylüyoruz ama bizi kale bile almıyorlar. Şimdi çocuk öldü, annenin ciğeri yandı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:20   İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1'i ağır 6 yaralı
00:48   Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:22   Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü
00:14   Tekirdağ'da pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
23:53   Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
00:48   Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:55   Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı!
22:34   Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
21:06   Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu
13:35   Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 02:03:49