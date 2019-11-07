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Minik öğrencinin ezildiği kazaya ilişkin Avcılar Kaymakamlığı'ndan açıklama

Avcılar'da servis aracının 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin Avcılar Kaymakamlığı açıklama yaptı.

07.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:35 Minik öğrencinin ezildiği kazaya ilişkin Avcılar Kaymakamlığı'ndan açıklama
Avcılar'da servis aracının 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin Avcılar Kaymakamlığı açıklama yaptı.
Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana gelen kazada 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu isimli minik kız, Hüseyin Y.'nin hakimiyetindeki servis aracının altında kalarak ezildi. Minik kızın hayatını kaybettiği olaya ilişkin Avcılar Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Yaypılan açıklamada, "Bugün Avcılar ilçemizin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde, Hüseyin Y. yönetimindeki servis aracı okul öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarpmıştır. Kazada yaralanan öğrenci ambulans ile Avcılar Anadolu Hastanesine sevk edilmiştir. Ancak öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi, yakınları ve tüm okulumuza baş sağlığı diliyoruz. Araç sürücüsü Hüseyin Y. kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştır.
Kaymakamlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.
(İHA)

Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA

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7.11.2019 21:02:15