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Minik Ömer'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağışı

Antalya'da yaşayan minik Ömer Tayyip Arslan, kitap ve bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

09.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:51
Minik Ömer'den
Antalya 'da yaşayan minik Ömer Tayyip Arslan, kitap ve bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ömer Tayyip Arslan, kitap ve bisiklet parası biriktirdiği kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Duygulandıran paylaşımı kendi sosyal medya hesabında paylaşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Ömer Tayyip gözlerinden öpüyorum. Allah hayrını kabul etsin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Antalya, Yaşam
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