Minik Öykü 4 hastalıkla birden mücadele ediyor-Acı içinde inleyen Minik Öykü yardım bekliyorKızının ihtiyaçları için battaniye yapıp internet üzerinden satıyorİSTANBUL - 31 yaşındaki Merve Meriç , epilepsi, serebral palsi, hidrosefali ve distoni hastası 3 buçuk yaşındaki kızı Öykü'nün tedavilerini karşılayabilmek için yaptığı battaniyeleri internet üzerinden satsa da tedavi masraflarını karşılayamıyor. Acı içinde inleyen kızının tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen anne, "Öykü'de yürüme, oturma, emekleme, konuşma yok, tedavisi için hayırseverlerden yardım istiyorum, Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyorum" dedi. Gaziosmanpaşa'da yaşayan 31 yaşındaki Merve Meriç'in ilk çocuğu Öykü, 6 buçuk aylık doğduktan sonra beyin kanaması geçirdi. Sonrasında ise Öykü'ye, epilepsi, serebral palsi ve hidrosefali tanıları kondu. Genç anne bir yandan bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da minik bebeğe konulan tanılarla büyük üzüntü yaşadı. Uzun süre doktorlara giderek kızının hastalıklarına çözüm arayan Merve Meriç, yaklaşık 2 yıl önce de kocasıyla yaşadığı evden ayrılarak çocuklarıyla annesinin yanına yerleşti. Öte yandan Minik Öykü de distoni rahatsızlığının da görülmeye başlamasıyla küçük kızın acıları iyice arttı. İki çocuğu ve 60 yaşındaki annesiyle kira evlerinde geçinmeye çalışan Meriç, minik Öykü'nün hastalıklarına yönelik tedavileri yürütürken maddi zorluklar yaşamaya başladı.Minik kızın tedavi masrafları için battaniye yapıp satıyorŞu an 3 buçuk yaşında olan ve 4 hastalıkla birden mücadele eden minik Öykü'nün acı içinde olmasının kendisini çok üzdüğünü ifade eden anne, fizik tedavi hareketlerini kızına evde kendi imkanlarıyla yaptırmaya çalışsa da yeterli olmuyor. Anne Merve Meriç, kızının tedavi masraflarını karşılayabilmek için evde annesiyle el emeği göz nuru battaniye yapıp internet üzerinden satıyor. Kızının konuşamadığını, yürüyemediğini söyleyen genç anne, kızının hareket edebilmek için aparat kullandığını ancak aparatların belirli periyodlarla değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Yüksek ücreti nedeniyle aparatları alamadıklarını söyleyen genç anne, kızının tedavileri için yardım bekliyor. Anne Merve Meriç, kızının ihtiyaçları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek istedi."Yürüme, oturma, emekleme, konuşma yok"Minik kızına annesiyle birlikte baktığını ifade eden anne Merve Meriç, "Yedi yaşından beri bize sadece annem bakıyor, 3 tane evladını kendisi büyüttü. Bende daha sonra eşimden ayrılıp 2 yıl önce buraya geldim. İki seneden fazladır annemle birlikte 2 çocuğuma bakıyorum. Kızım 6 buçuk aylık doğdu. Doğduktan bir süre sonra beyin kanaması geçirdi, bundan sonra epilepsi, serebral palsi ve hidrosefali tanısı kondu. Hidrosefali için normalde şant takılması gerekirken kızımın beynindeki su toplaması kendi kendini attı. Şanta gerek duyulmadı ama kafa büyümesi hala takip ediliyor. Şuan 3 buçuk yaşında ayrıca distoni rahatsızlığı var, vücudunda kasılmalardan dolayı titreme var. Yürüme, oturma, emekleme, konuşma yok ağzından kelimeler çıkıyor fakat bizim gibi değil. Derdini anlatmaya çalışıyor, bunu da çalışarak yaptık. Normalde bize hiçbir şey yapamaz derken şu anda kızım "Annecim" demeye susadığını söylemeye çalışıyor. Rahatsızlıklarından dolayı 4 senede ancak bu kadar yol kat edebildik. Devlet bize bir seans bireysel eğitim, bir seans da fizik tedavi veriyor. Ama kızımın yoğun bir şekilde her gün fizik tedavi alması gerekiyor. Kasılmalarından dolayı kızıma botoks düşünülüyor. 6 ay yoğun bir fizik tedavi alıp rahatlatılması düşünülüyor. Bir seans ücretimiz maalesef 150 lira" dedi."Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyorum"Kızının tedavi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için battaniye yapıp satan anne Merve Meriç, "İnternet üzerinden satış yapıyorum. İnsanlar Öykü'nün durumunu gördükçe ne kadar zorlandığımızı anlıyorlar. Daha çok yardım etmeye çalışıyorlar. Tek, çift kişilik ve çocuk battaniyesi yapıyorum. İhtiyaçları yoksa bile destek olmak amaçlı sipariş veriyorlar. Cihazlarımızın ücretsiz hale gelmesini istiyorum. Ne kadar pahalı olduğunu görüyoruz. Elimde olan bir tane cihazım şu an bin 500 lira hiçbir şekilde yetişemiyoruz. Ben sesimi duyurabildiğim herkesten yardım bekliyorum. Kızım için devlet yetkililerinden, hayırseverlerden yardım istiyorum, Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyorum. Fizik tedavi olarak, yaptırmamız gereken cihazlar, tedaviler için yardım bekliyorum. Ben olmazsam yarın öbür gün cihazla beraber yemeğini yiyebilmesi, suyunu alabilmesi kendi hayatını idame ettirmesi için çalışıyorlar" dedi.