Minik Öykü'nün Hayatı 61 Bin TL'ye Bağlı

20 Kasım 2018 Salı 14:11



20 Kasım 2018 Salı 14:11

Yakalandığı kas hastalığına bağlı olarak solunum cihazı olmadan nefes alamayan 2 yaşındaki Öykü, Yalovalılardan yardım bekliyor. İhtiyaç duyulan 80 bin TL'lik solunum cihazı için şu ana kadar 19 bin 500 TL'lik bir yardımın geldiği Öykü bebeğin hayata tutunabilmesi için daha 61 TL'ye ihtiyaç var.2 yaşındaki Yalovalı Öykü Yılmaz, 2 yıldan beri hayatta kalma mücadelesi veriyor. Erdal ve Ziynet Yılmaz çiftinin 4 çocuğundan biri olan Öykü'nün hayatta kalabilmesi için solunum cihazına ihtiyaç var. Doğduktan 6 ay sonra kas hastalığına yakalanan Öykü'nün 16 bin kişide bir görülen prader willi sendromu hastalığı sebebiyle kasları her geçen gün eriyor. Diğer yandan da teneffüs sıkıntısı yaşıyor. Yalova Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Erdal Yılmaz 'ın okula giden 4 çocuğu var ve biri de üniversite öğrencisi. Aile, Bağlarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi Armağan Sokak No 12/3 adresinde kiracı olarak yaşıyor. Öykü'nün nefes alması ve her geçen gün eriyen kaslarının tedavisi için yaklaşık 80 bin liraya ihtiyacı var.Baba Erdal Yılmaz, "Devletimiz sağ olsun bize solunum cihazı verdi. Artık bu cihaz nefes almasına yetmiyor. Evladımız gözümüzün önünde her geçen gün erirken nefes almakta zorlanmaya başladı. Yeni ve onun ihtiyacını karşılayacak cihazın bedeli 80 bin lira. Bu cihazı devlet vermiyor. Bizim almamız gerekiyor. Şu ana kadar valiliğin belirlediği hesap numaralarına 19 bin 500 TL yardım yattı. Daha yaklaşık 61 bin TL yardıma ihtiyaç var. Ayrıca yavrumun ihtiyacı olan bu cihaz Türkiye 'ye yurtdışından sadece ayda 1 kez geliyor. Bugün paramız olsa 1 ay beklemek zorundayız. Ama biz valilik oluru ile zaman kazanmak adına daha şimdiden bu cihazın siparişini verdik. Ay sonuna kadar bu para toplanırsa cihazı hemen alacağız ve yavrum yeniden hayata dönecek" dedi.Erdal Yılmaz, "Sıkıntımızı valimize anlattım. Ziraat Bankası Yalova Şubesi'nde TR64 0001 0004 0452 0709 7050 02 nolu hesap açıldı. Bu yardımı toplayabilirsek devletin verdiği kifayetsiz gelmeye başlayan cihazı devletimize geri vereceğiz" diye konuştu.Babanın telefonu: 0 (536) 924 79 85Adres: Bağlarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi Armağan Sokak No 12/3 - Yalovaİban No: TR64 0001 0004 0452 0709 7050 02 - YALOVA