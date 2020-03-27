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Minik oyunculardan "Evde kal çağrısı"

Yerköy Spor Futbol Akademisi'nde eğitim alan minik futbolcular, çektikleri video ile "Evde kal" çağrılarına destek oldu.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Minik oyunculardan
Yerköy Spor Futbol Akademisi'nde eğitim alan minik futbolcular, çektikleri video ile "Evde kal" çağrılarına destek oldu. Çalışmalarını durduran akademi, sosyal sorumluluk kapsamında bir video hazırladı.

Yahyalı ilçesinin bir köyü olan Yerköy'de faaliyetlerini sürdüren Yerköyspor Futbol Akademesi, yaşanan salgın nedeniyle çalışmaların uzun bir süre önce dondururken, sosyal sorumluluklarını yerine getirmenin çabasını veriyor. Son olarak akademide eğitim alan minik oyuncular, "Evde kal" çağrılarına destek olmak için bir video hazırladı. Profesyonel şekilde hazırlanan videoda oyuncuların yanı sıra antrenör Muammer Benli izleyenlere, "Sağlıklı bir gelecek için evde kal" diye seslendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yahyalı, Futbol, Yerköy, Spor

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