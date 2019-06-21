21.06.2019 11:04
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Minik ressamların hayalleri İzmir'de buluştu

Minik ressamların hayalleri İzmir

38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda dereceye giren minikler 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Törende ödüllerini alan minik ressamların eserleri 28 Haziran'a kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 'nde sergilenmeye devam edecek.

Türkiye 'de gıda sektörünün öncü markası Pınar , bu güne kadar 4 Milyon'a yakın çocuğun katıldığı, ülkemizin en uzun soluklu çocuk resim yarışmasıyla, gelecek nesiller için çalışmaya devam ediyor. Bu yıl "Hayallerini Çiz" temasıyla 38'inci kez düzenlenen yarışmaya Almanya , KKTC ve Türkiye'den 35 binden fazla resim katıldı. Jüri değerlendirmesinin ardından ödüle layık görülen 14 minik ressam, Ödül Töreni'nde bir araya geldi. 20 Haziran tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende ödüllerini alan minik ressamlar arasından 3 öğrenci ayrıca bir yıllık eğitim bursu almaya da hak kazandı.

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı 'nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Yaşar Holding Yöneticileri, Pınar Resim Yarışması jüri üyeleri ile İzmirli sanat severler katıldı. Çocukların hayallerini yansıtan ödüllü eserler, 28 Haziran tarihine kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler
Pınar , Güncel

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