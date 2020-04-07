Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Minik Rıdvan'ın doğum günü pastasını polisler getirdi

TEKİRDAĞ'da kalp ameliyatı olan Rıdvan Güden (3) için tehlike oluşturmak istemeyen ailesi, oğullarının doğum gününde dışarı çıkamayınca polislerden yardım istedi.

07.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:19
Minik Rıdvan'ın doğum günü pastasını polisler getirdi

TEKİRDAĞ'da kalp ameliyatı olan Rıdvan Güden (3) için tehlike oluşturmak istemeyen ailesi, oğullarının doğum gününde dışarı çıkamayınca polislerden yardım istedi. Ailenin talebi üzerine pasta alıp eve giden polisler, minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı.

? Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde oturan Dilek ve Tahsin Güden çifti, 3 çocuğundan en küçüğü olan Rıdvan'ın doğum gününde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayınca, polisi arayıp yardım istedi. 155'i arayan Dile Güden, oğlunun doğum günü olduğunu ve kutlamak için pastaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bunun üzerine Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir pasta temin edip, üzerine 4 mum yakarak ailenin Aydoğdu Mahallesi'ndeki evine gitti. Polis ekiplerini ellerindeki pastayla gören minik Rıdvan, büyük mutluluk yaşadı.

Anne ve babasının da yardımı ile pastadaki mumları üfleyerek söndüren Rıdvan'a polisler, "Salgın nedeni ile sana sarılamasak da, doğum günün kutlarız Rıdvan" dedi.

Aile, polis ekiplerine teşekkür ederken, minik Rıdvan'ın 2019 yılında delik olan kalbinden ameliyat olduğu ve bu nedenle ailenin dışarı çıkıp çocukları için risk oluşturmak istemediklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Minik Rıdvan'ın doğum günü pastasını polisler getirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:34: Hatay'da izinsiz üretilen 14 bin maskeye el konuldu - Haber 16:34: Başkan Saygılı'nın Berat Kandili mesajı - Haber 16:34: Gercüş'te ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haber 16:34: Gürpınar Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi