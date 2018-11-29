Minik Rumeysa Göz Nakli İstiyor...sürekli Protez Gözü Düşen Rumeysa Nakil Olacağı Günü Bekliyor

29 Kasım 2018 Perşembe 14:47



29 Kasım 2018 Perşembe 14:47

Minik Rumeysa göz nakli istiyor...Sürekli protez gözü düşen Rumeysa nakil olacağı günü bekliyorDurumu bilmeyen öğretmen, gözün düşmesi sonucu bayıldıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Salar ailesinin 7 yaşındaki kızları Rumeysa Salar, kullandığı protez gözün sürekli düşmesi ve bundan dolayı okuldaki akranlarıyla arkadaşlık kuramamasından dolayı göz nakli olmak için yardım bekliyor. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Salar ailesinin 7 yaşındaki kızları Rumeysa, doğuştan gözündeki rahatsızlıktan dolayı Ankara Hacettepe Hastanesi'nde göz ameliyatı oldu. Sol gözü alınan Rumeysa'ya protez göz takıldı. Şimdilerde ise ilkokul 2. sınıfa giden ve zaman zaman oyun oynadığı için protez gözü düşen minik Rumeysa, ders esnasında da zor anlar yaşıyor.Protez gözün düştüğünü gören öğretmen bayıldıGeçtiğimiz günlerde gözünün düşmesi nedeniyle bir öğretmenin bayıldığını söyleyen anne Nurten Salar, "Kızım doğar doğmaz hastaydı. Biz Vana kaldırdık. Bize katarakt olduğunu söyledikleri için 9 ay tedavi gördük. Daha sonra ameliyata aldılar ve 10 saat ameliyatta kaldı. Sonra kanser olduğunu söyleyerek Ankara'ya sevk ettiler. Ankara götürdük. 3-5 hastane dolaştırdık. Hacettepe'ye götürdük. Hacettepe'deki doktorlar ise tümör olduğunu belirterek tedavisine başladılar. Bir sene tedavisi yapıldı. Daha sonra gözünün tümünü aldılar. Protez göz taktılar. Şimdi çok zorluklar çekiyor. Çünkü gözünden dolayı kimse arkadaşlık kurmuyor kızımla. Bazen de protez göz düşüyor ve arkadaşları korkuyor. Daha geçen günlerde bir öğretmenin yanında gözü düşmüştü, öğretmen durumu bilmediği için düşüp bayılmıştı korkudan. Sürekli bu sorunları yaşadığımız için biz yetkililerden nakil için destek bekliyoruz" dedi."Cumhurbaşkanından yardım istiyorum"Rumeysa Salar ise, protez gözün sürekli düştüğünü belirterek, "Okulda okuma yapıyorum gözüm düşüyor, merdivende gidiyorum gözüm düşüyor. Arkadaşlar beni itiyor gözüm düşüyor, teneffüse çıkamıyorum gözüm düşüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkesten yardım istiyorum. Göz nakli istiyorum ve yeni göz istiyorum. Derslerden geri kalıyorum. Annem gelip benim gözümü takıyor" diye konuştu.